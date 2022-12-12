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12 декабря, 01:28

Власти США признали возможность экономического кризиса

Глава Минфина США заявила о риске рецессии в следующем году

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что есть риск начала рецессии в американской экономике в 2023 году. Вместе с тем она подчеркнула, что не считает такое неизбежным.

"Есть риск рецессии, но это определённым образом не является, на мой взгляд, обязательным условием снижения инфляции", — сказала Йеллен в интервью CBS, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США.

Министр финансов Штатов считает, что к концу 2023 году в стране будет куда более низкая инфляция, если не придётся столкнуться с каким-то новыми шоками.

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Как рассказывал Лайф, ранее глава ВТО заявила, что нескольким крупным мировым экономикам угрожает рецессия из-за ситуации на Украине, а также возможен глобальный рост цен на еду и энергоносители.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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