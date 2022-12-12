Власти США признали возможность экономического кризиса

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что есть риск начала рецессии в американской экономике в 2023 году. Вместе с тем она подчеркнула, что не считает такое неизбежным.

"Есть риск рецессии, но это определённым образом не является, на мой взгляд, обязательным условием снижения инфляции", — сказала Йеллен в интервью CBS, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США.

Министр финансов Штатов считает, что к концу 2023 году в стране будет куда более низкая инфляция, если не придётся столкнуться с каким-то новыми шоками.