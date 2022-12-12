Опрос показал отношение россиян к работе в Новый год

Почти половина россиян (45%) не планируют только отдыхать в новогодние праздники. Из них 22% отметили, что будут работать, 14% будут подрабатывать, а 9% займутся и тем, и другим. Таковы результаты опроса, проведённого сервисами "Работа.ру" и "Подработка". В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек из всех регионов России.

Как пишет "Газета.ру", самыми популярными видами трудовой деятельности в Новый год были указаны сбор заказов в магазинах или вождение автомобиля. Их отметили по 15% респондентов. Ещё 12% указали, что хотели бы подрабатывать администраторами, а по 10% опрошенных выбрали подработки курьерами или разнорабочими.

Также исследование показало, что работодатели в преддверии праздников нуждаются в курьерах, сборщиках заказов и разнорабочих.