Россиянам предложили пять способов экономии на услугах ЖКХ

В среднем российская семья тратит на оплату коммунальных услуг порядка 5,5 тысячи рублей, или около 10% доходов. В некоторых случаях эти расходы можно значительно сократить, если знать особенности учёта услуг ЖКХ и ряд лайфхаков. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.



В интервью агентству "Прайм" она, во-первых, посоветовала воспользоваться субсидией на оплату услуг ЖКХ. Узнать, есть ли у вас право на это, можно на сайте регионального Министерства соцзащиты либо в управлении соцзащиты населённого пункта. Если выяснится, что можно рассчитывать на субсидии, получится добиться компенсации от 5 до 20% расходов в сфере ЖКХ.

Во-вторых, можно проверить приборы учёта воды. Если срок их поверки истёк, расчёт производится по нормативу потребления, который может быть выше, чем по показаниям. В управляющей компании или ТСЖ можно узнать о возможности установки в квартире прибора учёта тепловой энергии. Если батареи перекрыты большую часть отопительного сезона, тогда удастся существенно сэкономить.

Третий способ — требовать перерасчёт, если в квартире холодно, а горячая вода не соответствует требуемой температуре. Идти разбираться эксперт советует в управляющую компанию. Там замерят температуру помещения и воды, составят комиссионный акт, после чего оплата за горячую воду будет переведена на тариф холодной воды. А плата за тепло будет ощутимо снижена.

Четвёртый лайфхак — ревизия зарегистрированных в квартире. Если не все в ней проживают, необходимо подтвердить иное место жительства, чтобы исключить их из расчёта оплаты услуг. В качестве пятого лайфхака эксперт посоветовала не пренебрегать техническими новинками вроде насадок на краны, датчиков движения, энергосберегающих ламп или системы умного дома. Главное, чтобы такие лайфхаки не нарушали закон.

"В любом случае разумное потребление, сопряжённое со знанием своих прав, позволяет экономить семейный бюджет и избежать пустых и ненужных расходов", — заявила Кудерко.