Избавиться от долгов за услуги ЖКХ станет проще: От каких платежей можно отказаться, а какие снизить До конца года жильцы стараются погасить задолженность по коммунальным платежам, чтобы не войти в Новый год с долгами. Сделать это стало проще. Как можно снизить выплаты и что для этого необходимо? 8 декабря, 23:40 Обложка © ТАСС / Коротченко Максим

Как снизить выплаты за услуги ЖКХ

Одним из способов снижения всех коммунальных выплат является получение субсидии на оплату ЖКУ. Она положена людям, чьи расходы на услуги ЖКУ составляют более 22% от дохода. Это показатель, принятый на федеральном уровне, но в зависимости от региона он может отличаться. Например, в Москве это 10%. Регионы имеют право уменьшать федеральный показатель, но не увеличивать его, то есть создавать возможность для увеличения числа льготников, а не для уменьшения.

— Для получения субсидии необходимо собрать документы, подтверждающие право на неё, заполнить заявление и обратиться в центр жилищных субсидий (названия в регионах могут отличаться. Например, в Москве — Городской центр жилищных субсидий). Заявление также можно подать дистанционно, через портал "Госуслуги" или обратиться в МФЦ, — рассказала юрист юридической группы "Совет" Гульнур Акмалетдинова.

Она отметила, что сейчас в вопросах назначения жилищных льгот появился ряд новшеств. Так, с 1 января 2022 года субсидии не предоставляются людям при наличии непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом. Если у человека есть долг, но решения суда нет, то он будет продолжать получать льготу.

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Льготников в этом году стало больше. Например, к ним относятся мобилизованные и их семьи. Они не будут платить пени за просрочку коммунальных платежей. За некоторые услуги можно вообще не платить. Так, им не требуется делать взносы за капремонт.

— Очень большое внимание нужно уделять показаниям счётчика. Именно здесь кроется причина многих ошибок в расчётах, которые допускают управляющие компании. Если УК подтверждает факт ошибки, то потребитель вправе рассчитывать не только на возврат всей излишне взысканной суммы, но и на компенсацию в размере 50% от суммы, начисленной сверх положенной, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Можно ли не платить за какие-то услуги и отказаться от долгов

Гульнур Акмалетдинова рассказала, что можно отказаться от оплаты услуг в том случае, если они предоставляются некачественно или с перебоем. Например, если жильцы столкнулись с незаконным продолжительным отключением воды либо отопления или же вода из крана идёт не той температуры. В этом случае необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, сообщить о предоставлении услуг ненадлежащего качества, зафиксировать факт оказания некачественных услуг и обратиться с претензией к исполнителю — управляющей компании.

При отказе исполнителя в удовлетворении требований жильцов они вправе обратиться с жалобой в контролирующие органы, а также с заявлением в суд.

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— Собственники квартир имеют право также взыскать с управляющей компании штраф за неправильно начисленные платежи. Для этого необходимо обратиться в Госжилинспекцию для выявления нарушений о порядке расчёта платы за жилищно-коммунальные услуги. Также снизить плату за ЖКХ можно, и не вступая в конфликт с УК, а именно установить индивидуальные приборы учёта (ИПУ), современные рычажные краны (они экономят воду), использовать регулировочные краны на батареях, перейти на дифференцированный тариф на электричество (дневной и ночной), — рассказала генеральный директор ГК "Юристъ" Асия Мухамедшина.

При этом юристы обращают внимание, что снизить плату или отказаться от каких-то выплат можно только после того, как этот вопрос документально подтверждён и согласован с управляющей компанией. Необходимо получить доказательства предоставления некачественной услуги или факта перебоя с поставками. Бывает, что кто-то из жильцов на своё усмотрение решает, что вода не такая горячая, как положено, или батареи плохо прогреваются, поэтому можно не платить. Личных наблюдений недостаточно. В этом случае неоплаченная квитанция обернётся накопившимся долгом. К тому же, как правило, если УК признаёт свою ошибку, то не возвращает переплату наличными, а вносит в счёт будущих платежей.

Что делать, если образовался долг, а денег нет

Если плательщик испытывает финансовые трудности и не может уплатить большой долг, то можно попробовать договориться с управляющей компанией об отсрочке оплаты. Для этого необходимо обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки для погашения задолженности частями или о предоставлении коммунальных каникул. Такую рекомендацию дала Гульнур Акмалетдинова.

По её словам, решение об отсрочке принимает управляющая компания. При наличии непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом, можно попросить суд о рассрочке оплаты задолженности. Здесь потребуется предоставить документы, которые подтверждают финансовые трудности должника.

— Управляющая компания также может заключить договор о реструктуризации долга на суммы, которые заявитель может уплачивать одновременно с текущими начислениями, — рассказала Асия Мухамедшина.

Авторы Нина Важдаева