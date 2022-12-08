Приближается переломный момент на топливном рынке: Как изменятся цены на бензин с 1 января На топливном рынке складывается уникальная ситуация. Она может значительно повлиять на вектор дальнейшего изменения цен на бензин. Сколько будет стоить топливо на заправках в следующем месяце? 7 декабря, 23:40 Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С одной стороны, для роста стоимости топлива в России есть серьёзные предпосылки. Снижается размер демпфера. Для бензина он стал отрицательным впервые с 2020 года. Тут стоит отметить, что сам по себе демпферный механизм действует с 2019 года. Его цель — сгладить колебания цен на бензин внутри страны. Если экспортная стоимость высокая, то правительство компенсирует нефтяным компаниям убытки от продажи топлива на внутреннем рынке. Когда же бензин внутри страны, наоборот, слишком дорог, то нефтяники платят в бюджет разницу между ценами.

— Переход бензинового демпфера на отрицательную территорию впервые с 2020 года означает, что теперь уже нефтяные компании должны будут платить в государственный бюджет с продаваемого бензина (по дизелю демпфер остаётся положительным). Как это будет выглядеть на практике, сказать очень сложно, потому что разрыв между внутренней оптовой ценой и внешней (Natback) остаётся очень высоким. Ранее большая часть этого разрыва покрывалась за счёт демпферных выплат государства. Однако теперь получается, что финансировать его должны уже сами нефтяные компании, — рассказал аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров.

Сейчас ситуация на рынке интересная. С одной стороны, падает демпфер, а с другой — повышаются налоги. С 1 января 2023 года НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) вырастет сразу в 1,3 раза.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

— Это принесёт бюджету в сумме около 1 трлн рублей. На моторное топливо с января увеличиваются акцизы — на 4%. Так что есть объективные причины увеличения цен как на бензин, так и на дизель, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

С другой стороны, отметил аналитик, уже в феврале 2023 года Евросоюз вводит эмбарго на покупку российских нефтепродуктов. Это приведёт к ситуации профицита на внутреннем рынке РФ — в такой ситуации цены не растут.

— Но это пока теория. На практике ЕС очень активно закупает российское топливо сейчас, и, насколько ситуация изменится в следующем году, сказать сложно. Европейцы уже не раз доказывали, что, принимая санкции против РФ, используют массу обходных путей для закупок сырья из нашей страны. Причём в гораздо больших объёмах, чем раньше, — добавил Артём Деев.

Таким образом, получается, что цены на бензин в стране в январе 2023 года, скорее всего, вырастут. Это произойдёт из-за повышения налоговой нагрузки на отрасль и пересмотра демпфера. Впрочем, такое увеличение будет в рамках 1–2%, не более. Для сравнения — за весь 2022 год бензин в России подорожал менее чем на 1%.

По прогнозам Артёма Деева, если экспорт бензина вырастет сверх ожиданий (его будет закупать ЕС перед вступлением в действие эмбарго), цены могут вырасти сильнее — вместо профицита в РФ может начаться дефицит.

Но совершенно другая ситуация с дизелем — его стоимость за год выросла почти на 7%. Это результат дефицита данного вида топлива. Почти половину нужного объёма Россия импортировала. И в настоящее время наблюдается рост стоимости авиакеросина, который также используется в производстве зимнего дизеля.

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По прогнозам Артёма Деева, рост стоимости этого вида топлива может составить от 3% до 5% (на 2–5 рублей за литр сразу) в январе-феврале 2023 года.

Алексей Фёдоров считает, что в начале следующего года цены на бензин будут напрямую зависеть от геополитической обстановки. При этом необходимо учитывать высоковероятный сценарий спада мировой экономики в 2023 году с одновременным ростом профицита нефтепродуктов на российском рынке из-за новых санкций. То есть при сохранении напряжённости на мировой арене в следующем году мы можем получить ситуацию, аналогичную той, которая сложилась в 2022 году, когда цены на бензин в России даже снизились.

— Если же обострение пойдёт на спад, то, скорее всего, цены на топливо в России начнут навёрстывать инфляцию и за 2022 год (а это 12–13%), и инфляцию в 2023 году (ещё на 5–7%). Так что получаются два достаточно полярных сценария. В первом случае цены на топливо остаются вблизи сегодняшних значений: 51,5–53,0 рубля за литр АИ-95; 47,0–49,0 рубля — за литр АИ-92 и 54,0-57,0 — за дизель. Во втором — топливные цены в России, в зависимости от политической обстановки, начинают с разной скоростью повышаться на 10–17%. То есть АИ-95 — к 56,0–59,0 рублей за литр; АИ-92 — к 51,0–54,0; дизель — к 59,0–63,0, — пояснил Алексей Фёдоров.

Авторы Нина Важдаева