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12 декабря, 02:29

Российская вакцина от аллергии на кошек прошла первые испытания

Российская вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические испытания

Разработанная в России вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Там уточнили, что препарат готов к дальнейшим испытаниям. Исследования проводились совместно с Венским медицинским университетом.

"Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап — токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023–2024 году, и последующая регистрация вакцины", — цитирует РИА "Новости" слова руководителя проекта, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академика РАН Александра Караулова.

Препарат не имеет аналогов в мире. По словам учёного, он является безопасным и эффективным. Аллергии на кошек подвержено как минимум 30% взрослого населения всего мира. И этот диагноз не только снижает уровень жизни, но и является жизнеугрожающим заболеванием, отметили в университете.

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Как ранее писал Лайф, американские учёные тоже нашли способ победить аллергию на кошек с помощью прививки. Они выяснили, что лечение астмы способно избавить и от этого недуга.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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