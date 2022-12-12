На "Полюсе холода" в Якутии ударили морозы в минус 60 градусов

В Якутии на "Полюсе холода" в Оймяконе зарегистрирован мороз в минус 60 градусов. Данные за утро 12 декабря опубликованы на сайте Якутского УГМС. Также столбик термометра опустился до минус 50 градусов и ниже в Усть-Нере и Амге.