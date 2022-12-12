На "Полюсе холода" в Якутии ударили морозы в минус 60 градусов
В Якутии на "Полюсе холода" в Оймяконе зарегистрирован мороз в минус 60 градусов. Данные за утро 12 декабря опубликованы на сайте Якутского УГМС. Также столбик термометра опустился до минус 50 градусов и ниже в Усть-Нере и Амге.
Как передаёт якутский метеоцентр, в Нюрбе, Чурапче, Батамае, Крест-Хальджае, Ытык-Кюеле, Бердигестяхе, Дорожном, Зырянке, Сунтаре, Усть-Моме, Усть-Мае, Охотском-Перевозе, Теплом Ключе, Верхневилюйске — от -45 до -47 градусов. В Якутске дневная температура составит в среднем -39 градусов, ночью похолодает до -42.
Ранее Лайф писал, что в Якутии раскрыта загадка не замерзающего в минус 40 ручья. Оказалось, имел место прорыв озера, в котором вода насыщена органикой.
Wikipedia / Ilya Varlamov