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12 декабря, 03:13

На "Полюсе холода" в Якутии ударили морозы в минус 60 градусов

В Якутии на "Полюсе холода" в Оймяконе зарегистрирован мороз в минус 60 градусов. Данные за утро 12 декабря опубликованы на сайте Якутского УГМС. Также столбик термометра опустился до минус 50 градусов и ниже в Усть-Нере и Амге.

Как передаёт якутский метеоцентр, в Нюрбе, Чурапче, Батамае, Крест-Хальджае, Ытык-Кюеле, Бердигестяхе, Дорожном, Зырянке, Сунтаре, Усть-Моме, Усть-Мае, Охотском-Перевозе, Теплом Ключе, Верхневилюйске — от -45 до -47 градусов. В Якутске дневная температура составит в среднем -39 градусов, ночью похолодает до -42.

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Ранее Лайф писал, что в Якутии раскрыта загадка не замерзающего в минус 40 ручья. Оказалось, имел место прорыв озера, в котором вода насыщена органикой.

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Wikipedia / Ilya Varlamov

Арина Родионова

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