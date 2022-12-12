Японцы обвинили главу правительства в развязывании войны против народа

Читатели японского издания NHK обрушились с критикой на премьер-министра Фумио Кисиду после его решения увеличить оборонный бюджет. Он дал указание поднять сумму этих расходов до 43 триллионов иен (318 миллиардов долларов). А также призвал политиков и народ понять, что выплатой повышенных налогов японцы "выполняют свой долг перед будущими поколениями". По его словам, это необходимо для обеспечения мира в окружающем международном пространстве.

"Это заявление премьера Кисиды равноценно объявлению войны собственному народу!" — заявили читатели японского издания NHK в комментариях к статье.

Некоторые из них обвинили премьера в бессовестной лжи, когда тот прикрывается "долгом перед будущими поколениями". Они указали на то, что властям просто удобно убедить народ в подобном обмане.

Японцы призвали Кисиду платить повышенные налоги на оборону единолично, аргументируя это тем, что людям подобные меры не нужны. Истинный долг перед страной, считают они, — думать о мире. Кроме того, жители Японии усомнились, что налоги будут впоследствии когда-то снижены.