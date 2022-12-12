"Упадут до нуля": Большинству криптовалют отвели печальную участь

Подавляющее большинство существующих на сегодняшний день криптовалют в итоге обесценятся. Такой прогноз дал всемирно известный американский инвестор и сооснователь инвестфонда Quantum (вместе с Джорджем Соросом) Джим Роджерс.

"Я всё ещё скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадёт до нуля", — заявил Роджерс в интервью РИА "Новости".

По его мнению, жизнеспособными останутся только государственные цифровые валюты, причём власти будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют, потенциально способных выжить в качестве торговых средств.