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12 декабря, 04:28

"Упадут до нуля": Большинству криптовалют отвели печальную участь

Инвестор Роджерс предсказал исчезновение и обесценивание большинства криптовалют

Подавляющее большинство существующих на сегодняшний день криптовалют в итоге обесценятся. Такой прогноз дал всемирно известный американский инвестор и сооснователь инвестфонда Quantum (вместе с Джорджем Соросом) Джим Роджерс.

"Я всё ещё скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадёт до нуля", — заявил Роджерс в интервью РИА "Новости".

По его мнению, жизнеспособными останутся только государственные цифровые валюты, причём власти будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют, потенциально способных выжить в качестве торговых средств.

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Ранее депутаты внесли в Госдуму проект, позволяющий легализовать в России майнинг криптовалют. Текст соответствующей инициативы опубликован на сайте нижней палаты парламента.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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