Овечкин приблизился к Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ

37-летний российский форвард Александр Овечкин забил шайбу в пустые ворота в конце встречи. Благодаря этому теперь у него 17 голов в сезоне и 797 — за карьеру в НХЛ. Теперь Овечкин немного приблизился к легендарному Уэйну Гретцки, находящемуся в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Разница в количестве забитых шайб у них сократилась до 97.