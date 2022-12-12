Овечкин приблизился к Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ
В столице США состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором команда "Вашингтон Кэпиталз" принимала "Сиэтл Кракен". Хозяева поля одержали победу со счётом 4:1.
37-летний российский форвард Александр Овечкин забил шайбу в пустые ворота в конце встречи. Благодаря этому теперь у него 17 голов в сезоне и 797 — за карьеру в НХЛ. Теперь Овечкин немного приблизился к легендарному Уэйну Гретцки, находящемуся в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Разница в количестве забитых шайб у них сократилась до 97.
Также Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в пустые ворота (56), на счету россиянина 53 шайбы.
Ранее Александр Овечкин дважды отправил шайбу в пустые ворота в игре с "Филадельфией". Его "Вашингтон" победил со счётом 4:1.
ТАСС / Matt Slocum