Читатели France Info оценили присутствие французской армии в Румынии. В 300 километрах от Украины расположились тысяча солдат, 140 машин, пусковые установки РСЗО и танки Leclerc, однако пользователи назвали учения "кудахтаньем от Макрона".

"Когда мы видим, что "масштабное развёртывание" ограничивается тем, что здесь описано, можно задаться вопросом, как Франция сможет защитить себя, если на неё нападут", — усомнился just lebon.

Alain Leroux заявил, что "масштабное" — в данном случае чрезмерный и совершенно неуместный термин, а La Voix его поддержал. Пользователь подчеркнул, что тысяча солдат и 12 танков никуда не годятся для защиты страны, добавив, что Франция не готова выйти из-под американской защиты. Такое же мнение высказал и Did17: "Масштабное развёртывание? Тысяча человек? О да!"

"Это всё кудахтанье от [президента Франции Эмманюэля] Макрона. Некоторое количество войск, и сколько боеприпасов? На неделю?" — поинтересовался Aperto-libro.

Он указал, что страна должна быть внеблоковой и говорить со всеми, а также оценил действия французского лидера.

"Теперь у нас есть только маленький Эмманюэль, лакей США (которые потом стреляют нам в спину)", — добавил читатель.