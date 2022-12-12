Где ждать удар: Против кого Польша собирает самую большую армию Европы Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Варшава намерена собрать армию, превосходящую французскую и украинскую, куда могут направиться войска — к границам Белоруссии или на Западную Украину. 11 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock / De Visu

Министерство национальной обороны Польши планирует в будущем году привлечь к участию в военных учениях до 200 тыс. человек, говорится в проекте распоряжения правительства. В них примут участие военнослужащие как войск территориальной обороны, так и активного резерва. Кроме того, предполагается, что на профессиональную военную службу будут приняты 17 128 человек. При этом уклонение или неявка в воинскую часть в указанный день повлечёт штраф или даже лишение свободы.

Учения начнутся 27 марта 2023 года и продлятся 33 дня. Кроме того, известно, что все участники манёвров примут присягу. В самой Польше на эту тему уже начался нешуточный резонанс. СМИ публикуют откровения молодых людей, неожиданно для себя получивших "приглашения", от которых невозможно отказаться.

Так, издание Noizz.pl рассказывает историю 18-летнего айтишника Михала, никогда не имевшего и не искавшего связи с армией, которого, к его собственному удивлению, вызвали на учения и привели к присяге. Когда он, получив повестку, прибыл на призывной пункт в город Серадз, его сразу же признали годным к службе без всякого медицинского осмотра.

— Ему дали заполнить личную анкету. Он должен был включить семейное положение, квалификацию, образование и группу крови. По его словам, он не проходил никаких медицинских или психологических обследований. Несмотря на это, он получил категорию А: годен к действительной военной службе. Затем он должен был подписать карточку с призывом на месячные учения, заканчивающиеся военной присягой. Их запуск намечен на март 2023 года, — сообщает издание.

— Мне сообщили только дату и продолжительность учений, остальное я должен был узнать на месте. Я не помню, были ли объявления об учениях. Скорее всего нет, — посетовал сам молодой человек. — Армия в Польше, вообще-то, профессиональная. Кроме того, существуют войска территориальной обороны (по сути, аналог Национальной гвардии).

При этом, согласно принятому в апреле этого года закону "О защите Отечества", каждый, кто годен к военной службе, относится к так называемому пассивному резерву. Закон подразумевает, что этот резерв может быть задействован в военных учениях, которые могут быть однодневными, продолжительностью до 30 или 90 дней в непрерывном режиме или ротационными продолжительностью 30 дней с перерывами в определённые дни.

Всего численность польских военнослужащих оценивается в 160 тыс. человек, включая, собственно, профессиональную армию. При этом польские власти постоянно говорят о необходимости увеличения численности. Ранее сообщалось о намерении довести её до 300 тысяч. А этим летом глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о возможности увеличения армии до 400 тыс. человек.

Для чего Варшаве самая большая армия в Европе

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К слову, самую большую в Европе армию, более 200 тысяч человек, имеет Франция. Чуть-чуть ей уступает Украина, численность армии которой меняется, но страна, вообще-то, находится в состоянии боевых действий. Далее следуют Германия, Италия, Великобритания и только потом Польша. Варшава хочет создать самую сильную армию Европы? Зачем?

На подозрения о подготовке к военным действиям наводит тот факт, что закон, позволяющий стране быстро набрать людей для вступления в войну, был принят вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Вообще-то, разговоры о том, что Польша хочет вернуть некогда принадлежавшую ей территорию Западной Украины (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Ровенская и Волынская области), ведутся давно, наверное, с момента обретения Украиной независимости, когда давняя мечта польских реваншистов обрела контуры возможного. Правда, только теоретически: Польша хотела стать частью коллективного Запада (НАТО и ЕС), а Запад был против какого-либо изменения границ в Европе после воссоединения Германии, распада СССР, Югославии и Чехословакии. Тем более что Украина была ему нужна как мощный антироссийский анклав. Да и сама Польша не очень горела желанием получить с Россией протяжённую границу за пределами Прибалтики.

Всё изменилось с началом российской СВО, которая поставила под вопрос сам факт существования украинской государственности. Впрочем, ещё до её начала многие эксперты высказывали мнение, что Запад может дать добро Польше, Румынии и Венгрии на "возврат своих территорий в случае угрозы поглощения Россией всей Украины".

Захват Западной Украины

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Несмотря на то что СВО затянулась, надо полагать, что вариант с занятием польской армией западноукраинских земель, чтобы не допустить туда Россию, всё ещё рассматривается как Варшавой, так и остальным Западом. Вопрос лишь в том — в какой форме. Зайдут туда поляки официально со своей армией или воспользуются принятым летом законом, приравнивающим их к гражданам Украины, по которому они могут служить в силовых структурах, работать руководителями оборонных предприятий, судьями и т.д., то есть де-факто займут украинскую территорию на правах "украинцев"? Ну и что будет дальше: будет ли это полноценное присоединение территории или создание некоего протектората?

На этот счёт существуют противоположные мнения. Так, например, глава СВР Нарышкин убеждён, что Варшава форсирует подготовку к именно аннексии западноукраинских земель. По его данным, польский президент Анджей Дуда уже дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на Западную Украину. При этом якобы Варшава даже планирует провести референдумы на этих территориях с целью "обеспечить легитимный характер планируемых приобретений".

Второй вопрос — как далеко готова зайти Польша вглубь Украины: ограничится некогда принадлежавшими ей территориями или пойдёт настолько далеко, насколько позволит Россия? Ведь польские реваншисты давно вынашивают мечту о "Речи Посполитой 2.0", подразумевающую контроль над большей частью Украины и выход к Чёрному морю.

Опять же, большой вопрос, как далеко позволит зайти Запад. Но тут может возникнуть ситуация, когда Варшава сама будет определять для него повестку дня, в результате чего Штаты, испугавшись победы России, дадут добро на любые действия. А Европу уже никто не спросит, ибо центр силы начнёт перемещаться в "Новую Европу" из "старой".

Тогда Запад может поддержать Польшу в серьёзных действиях с ближайшими соседями. В этом случае, если в НАТО решат, что Россия слаба как никогда, стоит опасаться открытия второго фронта в Белоруссии (Западная Белоруссия тоже входит в планы наиболее радикально настроенных реваншистов) и даже блокады Калининграда. Разумеется, основной ударной силой тут будут поляки.

В конце прошлого месяца Польша и Литва приняли участие в военных учениях НАТО в районе Сувалкского коридора для отработки якобы обороны этого важного участка литовско-польской границы. Обороны от кого? Запад прекрасно понимает, что, несмотря на все их заявления, Россия пробивать Сувалкский коридор не собирается. Единственный вариант, при котором это возможно, — это оборона Калининграда от внешней агрессии. А значит, учения по обороне Сувалкского коридора можно считать признаком подготовки к гипотетической войне.

И да, учения с участием, по сути, самой большой армии Европы — это тоже явно не про оборону. Вообще-то, любые учения всегда вызывают тревогу у потенциального противника, так как могут в любой момент перерасти в наступательные действия. Во что превратится польский демарш в марте — не в марш ли на Восток?

Авторы Дмитрий Родионов