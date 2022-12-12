Учёные из США совершили прорыв в получении экологически чистой энергии

Исследователи Соединённых Штатов Америки впервые смогли выявить чистый прирост энергии в реакции термоядерного синтеза с инерционным удержанием. Об открытии пишет Financial Times.

Эксперимент провели в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии. В ходе работы учёные смогли воспроизвести ядерный синтез с гранулой водородной плазмы и крупнейшим в мире лазером. Стоит добавить, что такие процессы происходят на солнце.

В итоге специалисты получили около 2,5 мегаджоуля при затраченных 2,1 мегаджоуля. Учёные признались, что не рассчитывали запечатлеть именно такое количество энергии. Этот неожиданный результат привёл к повреждению диагностического оборудования, а также усложнил анализ показателей.

Уникальность эксперимента состоит в том, что реакция считается экологически чистой, так как не оставляет углеродного следа. Кроме того, она не производит и радиоактивных отходов, которые долго распадаются. По словам специалистов, в перспективе такой объём топлива может питать дом на протяжении сотен лет.