Астрономы заметили в космосе яркий объект и опубликовали предупреждение для человечества Международный астрономический союз выпустил заявление для мировой общественности после многочисленных случаев наблюдения одного и того же объекта в околоземном пространстве. 11 декабря, 23:40 Обложка © Международный астрономический союз / KPNO / NOIRLab/IAU / SKAO / NSF / AURA / R. Sparks

Этот снимок был сделан 20 ноября 2022 года во дворе дома в американском городе Тусон, штат Аризона. На фото видно, как линия пересекает небо возле одной из самых ярких звёзд ночного небосвода — Веги.

Снимок участка ночного неба в районе созвездия Лиры, сделанный в Аризоне 20 ноября 2022 года. Фото © Международный астрономический союз / A. Block / IAU CPS

А вот тот же объект в небе над расположенной неподалёку (в пустыне Сонора) Национальной обсерваторией Китт-Пик.

След в небе над Национальной обсерваторией Китт-Пик в США. Фото © Международный астрономический союз

Международный астрономический союз опубликовал в общей сложности шесть снимков этого объекта, сделанные из разных мест. Подобные полосы попадают в поле зрения наземных телескопов по всему миру. На фотографиях они возникают, если делать их с долгой выдержкой, то есть линия показывает путь, который успевает проделать объект во время съёмки. Учёные говорят, он появился на небе в сентябре 2022 года и с тех пор стал одним из самых ярких, как звезда первой величины, то есть, как Сириус или Канопус.

По их словам, он имеет массу в полторы тонны и находится на высоте около 500 километров над Землёй. Напомним, Международная космическая станция летает на высоте 400 с небольшим километров.

Так вот, учёные абсолютно точно знают, что именно прочерчивает эти линии в небе, — это запущенный 10 сентября 2022 года на ракете Falcon 9 американский экспериментальный спутник связи BlueWalker 3. Его построила американская компания AST SpaceMobile. Это пока первый испытательный прототип, а в дальнейшем это должна быть целая сеть из 168 таких аппаратов. Их задача — сигнал для спутниковой телефонии.

Почему он такой яркий: у него есть зеркальная антенна площадью 64 квадратных метра. Именно она и делает в космосе такие солнечные зайчики, которые благополучно улавливаются многочисленными телескопами. Вот только астрономам такая игра совершенно не нравится.

Во-первых, они представляют себе, во что превратится звёздное небо, когда на орбите развернут все 168 штук. Если сказать простым языком, то просто невозможно станет вести наблюдения. А ведь наблюдения ведутся и, в том числе, на предмет наличия — потенциально и, не ровен час, специально — опасных астероидов, например.

Более того, этот BlueWalker 3 мешает работе радиотелескопов. Почему: от него идёт электромагнитное излучение, и оно создаёт помехи. Радиоастрономия всеми силами пытается от этих помех уходить. Такие телескопы строят там, где телефон не ловит, где вообще мало какими бытовыми технологическими благами цивилизации можно пользоваться. К примеру, в американском штате Вирджиния и Западная Вирджиния обозначили так называемую зону радиомолчания. Это означает, что там на площади в 34 тысячи квадратных километров всё, что излучает радиоволны, либо полностью запрещено, либо очень ограничено. Там, кроме военных объектов, находится, в частности, радиообсерватория Green Bank. Кстати, она недавно "слушала" небо в районе знаменитого внеземного сигнала Wow!

Так вот, у тех, кто там работает и, собственно, живёт, нет wi-fi и нет микроволновок. Мобильной связи тоже практически нет. Специальные люди объезжают территорию и следят, чтобы никто ничего такого не включал. В принципе, могут и оштрафовать на 50 долларов, но, в основном, достаточно просто поговорить с людьми. Всё это делается для того, чтобы лишние шумы не мешали ловить сигналы из космоса.

А если в небе появятся полторы сотни мощных источников радиоизлучения, то все эти старания окажутся абсолютно бессмысленными. Радиотелескопы не смогут нормально работать, они будут слышать одну какофонию спутников связи. А радиотелескоп — это очень важное достижение человечества.

Авторы Адель Романенкова