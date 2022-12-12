Пушилин назначил нового мэра Дебальцева
Пушилин назначил мэром Дебальцева первого замглавы Администрации Шахтёрска
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил главой Администрации города Дебальцево Сергея Желновача. Об этом сообщается на его сайте.
"Указом врио главы ДНР от 12 декабря 2022 года Сергей Викторович Желновач назначен главой Администрации города Дебальцево", — говорится в указе, который вступил в силу с сегодняшнего дня.
До назначения на пост Сергей Желновач был первым заместителем главы Администрации города Шахтёрска.
Кстати, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от занимаемой должности руководителя Администрации Дебальцева Игоря Захаревича. Он был назначен главой Дебальцева 3 июля 2019 года, а до этого занимал посты заместителя министра угля и энергетики ДНР, министра ТЭК региона и исполнял обязанности главы ведомства.