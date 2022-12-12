Пушилин назначил нового мэра Дебальцева

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил главой Администрации города Дебальцево Сергея Желновача. Об этом сообщается на его сайте.

"Указом врио главы ДНР от 12 декабря 2022 года Сергей Викторович Желновач назначен главой Администрации города Дебальцево", — говорится в указе, который вступил в силу с сегодняшнего дня.

До назначения на пост Сергей Желновач был первым заместителем главы Администрации города Шахтёрска.