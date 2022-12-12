Россияне назвали темы, о которых "секретничают" с парикмахерами

К мастерам красоты разных специальностей с неизменной регулярностью обращается 56% россиян. Причём чаще всего с ними складываются доверительные отношения. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Услуги" после проведённого опроса клиентов. Лайф ознакомился с результатами исследования.

Так, согласно им, в 90% случаев клиенты любят болтать со специалистами по красоте обо всём на свете. А 48% не боятся откровенничать и рассказывать о перипетиях личной жизни. Это происходит потому, что многие ассоциируют это время с проявлением заботы о себе и возможностью поговорить с кем-нибудь по душам. В данном случае мастера выступают как собеседники или даже психологи.

Чаще всего (в 42% случаев) клиенты обсуждают работу. 40% любят поговорить о хобби и увлечениях. Ещё 40% — про актуальные новости. 38% женщин предпочитают говорить о семье и отношениях. Молодые люди от 18 до 24 лет в 44% случаев обсуждают хобби, в 33% учёбу, а в 17% — жизнь звёзд. Клиенты старше 55 лет обычно обсуждают детей, погоду и актуальные новости.

В 14% случаев респонденты отметили, что общаются с мастером максимально откровенно и делятся секретами личной жизни. Особенно "достаётся" барберам и визажистам. Среди женщин процент наиболее откровенных — 17%, а среди молодых мужчин — 21%. Представители старшего поколения в 54% случаев предпочитают не заходить в разговорах дальше общих тем.

31% опрошенных предпочитают ходить к одному и тому же мастеру, однако к парикмахерам и барберам привязываются реже. Более стабильную клиентуру имеют специалисты по маникюру, наращиванию и ламинированию ресниц. Также 84% респондентов сообщили, что к парикмахерам, барберам и стилистам по волосам они ходят постоянно. При этом 87% женщин и 78% мужчин уделяют особое внимание состоянию волос. К мастерам по маникюру и педикюру ходит 74% женщин и всего 13% мужчин.