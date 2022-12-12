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Регион
Опубликовано 12 декабря 2022, 07:15
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Российские войска на 70% освободили Марьинку в ДНР

Пушилин заявил, что Марьинка в ДНР на 70% контролируется ВС РФ

Город Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешёл под контроль российских военных на 70%. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Непосредственно внутри самой Марьинки бои. Марьинка где-то уже на порядка 70% находится под контролем наших подразделений", подчеркнул он.

Пушилин заявил о продвижении войск по всей линии соприкосновения в ДНР
Пушилин заявил о продвижении войск по всей линии соприкосновения в ДНР

Накануне сообщалось, что в Донецке в результате очередного обстрела со стороны украинских войск пострадали двое детей: мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения.

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ТАСС / Павел Герасимов / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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