Российские войска на 70% освободили Марьинку в ДНР
Пушилин заявил, что Марьинка в ДНР на 70% контролируется ВС РФ
Город Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешёл под контроль российских военных на 70%. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Непосредственно внутри самой Марьинки бои. Марьинка где-то уже на порядка 70% находится под контролем наших подразделений", — подчеркнул он.
Накануне сообщалось, что в Донецке в результате очередного обстрела со стороны украинских войск пострадали двое детей: мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения.
ТАСС / Павел Герасимов / Пресс-служба Минобороны РФ