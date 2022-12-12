Российские войска на 70% освободили Марьинку в ДНР

Город Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешёл под контроль российских военных на 70%. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Непосредственно внутри самой Марьинки бои. Марьинка где-то уже на порядка 70% находится под контролем наших подразделений", — подчеркнул он.