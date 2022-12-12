Среди беглецов из России найдут тех, кто не сообщил о картах в иностранных банках Беглецам из России придётся дать пояснения о своих финансовых следах. Лайф разобрался, как ФНС России будет искать иностранные счета у тех, кто уехал из России, и какие штрафы им грозят. 43446 43446 Обложка © ТАСС / Стоян Васев

После объявления о проведении Россией специальной военной операции некоторые граждане решили переждать сложные времена за рубежом. При этом почти все беглецы столкнулись с тем, что из-за западных санкций оплатить что-либо российскими банковскими картами вне России стало невозможно. Поэтому решившиеся на временную релокацию стали массово заводить себе платёжный пластик иностранных банков.

К такому развитию событий была готова Федеральная налоговая служба РФ (ФНС), которая в своём приказе напомнила о том, что россияне, оформившие банковскую карту или просто открывшие счёт за пределами России, обязаны в течение 30 дней сообщить об этом в ФНС. При этом налоговики напоминают, что сведения об открытии счёта в любом случае им поступят: либо от стран, которые участвуют в обмене налоговой информацией (всего 85 стран, включая Казахстан, Турцию, Израиль и прочие), либо из российских банков, которые обрабатывают трансакции беглецов (зачисление, списание, переводы). Эксперты поясняют ряд особенностей, без учёта которых релоцированные за границу граждане неприятностей избежать не смогут.

Штрафы выпишут автоматически

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— Россияне, которые не являются депутатами или госслужащими, имеют право открывать банковские счета за рубежом. Однако у них возникает обязанность информирования ФНС об этих счетах. И если этого не сделать, то при въезде в Россию придётся как минимум уплатить штраф, предусмотренный пунктами 2 и 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ. Кроме того, штраф полагается не только за неинформирование об открытии счетов за границей, но также за пропуск срока такого информирования, — пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Как пояснили Лайфу в центральном аппарате ФНС, в случае возникновения претензий к гражданину наложение штрафных санкций может производиться автоматически в связи с размещением информации в государственной информационной системе . А дальше уже Федеральная служба судебных приставов (ФССП) автоматически произведёт блокировку банковских счетов должника в России.

Чем грозит сокрытие иностранного счёта

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Формальные штрафы за нарушения требований налоговиков небольшие — до 5000 рублей за первое нарушение и 20 000 рублей за повторное. Плюс до 1500 рублей за нарушение сроков уведомления. Видимо, поэтому, хотя получить блокировку счетов за несвоевременное заполнение налоговой формы весьма неприятно, большинство релокантов не торопятся исполнять требования ФНС.

— Всё дело в том денежном следе, который может указать на не совсем легальные доходы тех, кто решил переждать за рубежом, — поясняет финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв.

Действительно, имея информацию о зарубежных счетах россиянина, ФНС очень быстро обнаруживает адресованные ему переводы от работодателя, который в нарушение закона не взимает налоги по повышенной ставке 30%. Также становятся очевидными зачисления платежей от сдачи недвижимости в аренду без договора. Последствия за такие нарушения могут выражаться в значительно более крупных взысканиях. И именно этого пытаются избежать те, кто "забывает" уведомить налоговиков об операциях в зарубежных банках.

— Если есть счёт в иностранном банке, то налоговую лучше уведомить. Особенно это важно для тех, кто в России числится индивидуальным предпринимателем, — предупреждает управляющий партнёр Международной юридической компании Legal World Ирина Калинина. — В ином случае налоговая может посчитать, что движение по счёту вызвано коммерческой деятельностью юрлица. И тогда санкции будут от 20 до 40% от суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа. И это не считая штрафов, которые немалые (за нарушение срока и формы уведомления — до 100 000 рублей, если уведомления вообще не было — до 1 000 000 рублей. — Прим. Лайфа).

Кроме того, эксперт напомнила, что претензии могут предъявить даже после успешного возвращения в Россию, ведь срок давности за подобного рода нарушения — два года с того момента, как о нарушении стало известно (ст. 4.5 КоАП РФ).

Фото © Shutterstock Считаете ли вы нужным ужесточить налоговое законодательство для тех, кто выехал из РФ на длительный срок? 0 Да, это будет справедливо Нет, причины выезда могут быть не связаны с бегством от мобилизации В каждом случае нужен индивидуальный подход

Авторы Максим Греков