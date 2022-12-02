У кого за долги могут забрать больше половины дохода Изменилось законодательство и судебная практика по взысканию долгов, какие суммы теперь будут забирать у задолжавших россиян? 2 декабря, 01:40 Фото © Shutterstock

В уходящем году произошли серьёзные изменения с истребованием долгов у граждан: закончился мораторий на имущественные взыскания и начисления пеней и штрафов, отменили ограничения на удержание из пенсий не более 20%, а приставы стали приостанавливать действие водительских прав и блокировать банковские счета должников в автоматическом режиме. Эти и ряд других мер позволили взыскать с россиян с начала года более 787,3 миллиарда рублей, что на 132 миллиарда рублей больше, чем за прошлый год. По оценке экспертов, в следующем году собираемость долгов будет ещё выше, и это связано не только с вступившими в силу нормативными актами, но и с ориентацией судов на принятие решений о взыскании по упрощённой процедуре.

Непрожиточный минимум

По закону при взыскании долга за гражданином должен сохраняться минимальный размер дохода, необходимый для его существования и содержания лиц, состоящих на иждивении. До конца года этот самый прожиточный минимум (ПМ) определён в 15 172 рубля для трудоспособного населения, 13 501 рубль для детей и 11 970 рублей для пенсионеров. Однако, если речь идёт о взыскании алиментов, о компенсации вреда, причинённого здоровью человека, или о компенсации ущерба, причинённого преступлением, прожиточный минимум сохранению не подлежит, а величина удержаний может достигать 70% от заработка.

"Упрощёнка" вместо судебного приказа

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Некоторым кредиторам кажется несправедливым оставлять хоть что-нибудь своему должнику, и тогда они прибегают к хитрости — обращаются в суд с взысканием по упрощённой процедуре. В отличие от судебного приказа, который, по сути, является постановлением судьи и легко отменяется, упрощённое производство является полноценным судебным слушанием, его решение просто так не отменить. А проходит такое слушание очень просто и быстро, без согласия сторон на эту процедуру. Сейчас "упрощёнка" применяется только при долге до 100 000 рублей, но в ближайшее время действующие ограничения будут изменены и взыскивать начнут до 500 000 рублей — именно такой лимит обозначил Верховный суд в своём постановлении с обращением в Госдуму.

Интерес банков к упрощённой процедуре понятен, получение судебного решения таким способом позволяет решить сразу две проблемы: во-первых, быстро и без возражений получить документ, позволяющий взыскивать долг, а во-вторых, забирать у должника максимальную сумму.

— Да, действительно, если исполнительный лист поступил не от пристава, а от самого взыскателя, то фактически норма о сохранении прожиточного минимума не действует, — поясняет Лайфу руководитель одного из отделений Сбербанка. — Кредитное учреждение не имеет возможности высчитывать размер дохода чужого должника, а исполнять решение суда оно обязано. Поэтому списания в пользу взыскателя будут до тех пор, пока не будет погашен исполнительный лист либо этот документ не будет отменён.

С должников-пенсионеров возьмут не 20, а 50%

Раньше в России действовало правило выплаты пенсий, согласно которому в общем порядке с пенсии должника-пенсионера можно было взыскивать не более 20%. Однако в марте этого года Верховный суд с такой ситуацией не согласился, и в октябре Минтруд выпустил приказ , который норму с ограничением размера удержаний с доходов пенсионеров признал недействующей. Теперь пенсионеры должны будут выплачивать свои долги строго по закону об исполнительном производстве, то есть с них будут удерживать 50% дохода, а в некоторых случаях, возможно, и 70%.

Вместо приставов долги взыщут роботы

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С 17 декабря вступит в действие закон , запускающий автоматический обмен данными Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с банками, налоговой службой и Росреестром. Это значит, что взыскание долгов по штрафам и исполнительским сборам будет осуществляться компьютерной системой без участия конкретного пристава-исполнителя. Автоматическая система ФССП сможет выполнять следующие функции: устанавливать или отменять наложенные на должника запреты (например, запрет на выезд за пределы РФ или запрет действия водительских прав), обращать взыскание на имущество и банковские счета должника, рассматривать заявления и ходатайства участников исполнительного производства, поданные через портал госуслуг.

А ещё в законе зафиксировано право ФССП запрашивать в пенсионном фонде СНИЛС, у налоговиков — ИНН, а у операторов сотовой связи — телефонные номера должников и взыскателей. Примечательно, что эту информацию соответствующие структуры должны предоставлять приставам в течение суток. Автомат будет принимать решения не по всем исполнительным производствам, а только в тех случаях, когда есть все данные о должнике и нет спора о законности применяемых мер. При этом все автоматические решения могут быть оспорены в суде по месту совершения нарушения, ведения исполнительного производства либо применения мер принудительного исполнения.

— Новая система разгрузит приставов от вороха документальной работы, — пояснила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Для должников тоже есть небольшой плюс: теперь каждый исполнительный документ будет дополнен целым рядом идентификаторов, которые позволят исключить возможность списания чужих долгов с полных тёзок. Но по своим обязательствам придётся отвечать без проволочек, система ничего не забудет и не упустит, есть судебная бумага — плати.

Авторы Максим Греков