Диетолог раскрыла, что нельзя есть при болезнях сердца

Людям с заболеваниями сердца лучше ограничить или совсем исключить из рациона солёные, жирные, жареные и сладкие продукты. Об этом заявила врач – терапевт-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Именно соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку. Поэтому, как только мы убираем очень солёные продукты, у нас тем самым регулируется давление", — пояснила эксперт в беседе с "Москвой 24".

Так, например, следует убрать из рациона маринованные овощи, грибы, солёную рыбу, икру, а также продукты, содержащие трансжиры и сахар. Это касается колбасных изделий, сосисок, сарделек. По словам врача, они повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют прогрессированию атеросклероза.

Рекомендуется готовить мясо, птицу или рыбу щадящим способом в пароварке или мультиварке, исключив жареное. Также отдавать предпочтение следует пищевым волокнам из овощей и фруктов.

Кроме того, стоит следить и за количеством съеденного: вредным считается как голодание, так и переедание. Если человек питается только два раза — один раз днём и ещё раз вечером, — переполненный желудок дополнительно поднимает диафрагму и оказывает не лучшее влияние на сердечно-сосудистую систему.