Названы лекарства, которые вывели из-под запрета для приёма за рулём

В России вывели некоторые лекарства из-под запрета для водителей. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо за подписью начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова, направленное в регионы.

Так, полицейским запрещено возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим средствам или психотропам. Распоряжение было дано после вердикта Конституционного суда, запретившего нижестоящим инстанциям наказывать россиян, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов. Речь идёт о таких препаратах, как фенибут, феназепам, и ряде антидепрессантов.

По информации издания, запрет будет снят после того, как в Госдуме примут соответствующие поправки к КоАП. Производство по таким делам, соответственно, должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления.