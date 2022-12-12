Названы лекарства, которые вывели из-под запрета для приёма за рулём
"Коммерсант": Инспекторам ГИБДД запретили штрафовать водителей за употребление некоторых лекарств
В России вывели некоторые лекарства из-под запрета для водителей. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо за подписью начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова, направленное в регионы.
Так, полицейским запрещено возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим средствам или психотропам. Распоряжение было дано после вердикта Конституционного суда, запретившего нижестоящим инстанциям наказывать россиян, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов. Речь идёт о таких препаратах, как фенибут, феназепам, и ряде антидепрессантов.
По информации издания, запрет будет снят после того, как в Госдуме примут соответствующие поправки к КоАП. Производство по таким делам, соответственно, должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Ранее Лайф писал, что около половины российских автомобилистов каждую неделю сталкиваются с пробками на дороге, причём 22% из них попадают в заторы ежедневно. Многие в это время предпочитают петь, слушать музыку или радио, а также заниматься самообразованием.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин