Площадь пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе выросла до 10 тысяч кв. метров
Площадь пожара в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе увеличилась до 10 тысяч кв. метров. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.
Тушение пожара в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе. Видео © LIFE
На месте продолжают работать пожарные. Огонь быстро распространяется.
Напомним, сообщение о пожаре в торговом центре "Стройтракт" поступило в экстренные службы сегодня в 8:37 утра. Лайф публиковал видео с места происшествия. Судя по кадрам, наблюдается открытое горение, в небо поднимается огромный столб дыма.
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