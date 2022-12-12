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12 декабря, 07:27

Площадь пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе выросла до 10 тысяч кв. метров

Площадь пожара в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе увеличилась до 10 тысяч кв. метров. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.

Тушение пожара в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе. Видео © LIFE

На месте продолжают работать пожарные. Огонь быстро распространяется.

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Напомним, сообщение о пожаре в торговом центре "Стройтракт" поступило в экстренные службы сегодня в 8:37 утра. Лайф публиковал видео с места происшествия. Судя по кадрам, наблюдается открытое горение, в небо поднимается огромный столб дыма.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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