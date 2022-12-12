Сильный дождь мог вызвать короткое замыкание и пожар в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе

Пожар в торговом центре "Стройтракт" в подмосковной Балашихе произошёл из-за короткого замыкания, вызванного дождём. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара", — пояснил собеседник агентства.

Площадь пожара в ТЦ "Стройтракт" в Балашихе выросла до 10 тысяч кв. метров

Напомним, сообщение о пожаре в торговом центре "Стройтракт" поступило в экстренные службы сегодня в 8:37 утра. Лайф публиковал видео с места происшествия. Судя по кадрам, наблюдается открытое горение, в небо поднимается огромный столб дыма. В МЧС присвоили пожару четвёртый номер сложности. На месте работают спецслужбы.