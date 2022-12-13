Форвард "Локомотива" Шалунов назвал своего главного болельщика

Самым главным болельщиком нападающего ярославского "Локомотива" Максима Шалунова является его дочь. Об этом хоккеист рассказал в интервью телеканалу RT.

"Конечно же, моя дочь. Она всегда меня поддерживает. В Челябинск на Матч звёзд не летала, но смотрела всё по телевизору", — признался Шалунов.

Он также рассказал, как изменилась жизнь его семьи после переезда в Ярославль. По словам хоккеиста, недалёкое расположение города от Москвы позволяет часто ездить в столицу на машине, поэтому во время командировок Шалунова его жена и дочь проводят время именно там.

"Что касается меня, тоже особых проблем не испытываю. У нас очень плотный график, времени на быт просто не остаётся. Разъезды, тренировки, матчи один за другим", — объяснил спортсмен.