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13 декабря, 10:38

Форвард "Локомотива" Шалунов назвал своего главного болельщика

Нападающий "Локомотива" Шалунов назвал свою дочь главным болельщиком на трибунах

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Euro_Hockey_Challenge,_Switzerland_vs._Russia,_22nd_April_2017_55.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Fabien Perissinotto</p>

Обложка © Wikipedia / Fabien Perissinotto

Самым главным болельщиком нападающего ярославского "Локомотива" Максима Шалунова является его дочь. Об этом хоккеист рассказал в интервью телеканалу RT.

"Конечно же, моя дочь. Она всегда меня поддерживает. В Челябинск на Матч звёзд не летала, но смотрела всё по телевизору", — признался Шалунов.

Малкин стал вторым по числу победных шайб в составе "Питтсбурга", обойдя Ягра

Малкин стал вторым по числу победных шайб в составе "Питтсбурга", обойдя Ягра

Он также рассказал, как изменилась жизнь его семьи после переезда в Ярославль. По словам хоккеиста, недалёкое расположение города от Москвы позволяет часто ездить в столицу на машине, поэтому во время командировок Шалунова его жена и дочь проводят время именно там.

"Что касается меня, тоже особых проблем не испытываю. У нас очень плотный график, времени на быт просто не остаётся. Разъезды, тренировки, матчи один за другим", — объяснил спортсмен.

Лайф рассказывал, что летом этого года форвард ярославского "Локомотива" Максим Шалунов стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ.

Максим Плетнёв
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