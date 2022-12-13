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Регион
Опубликовано 13 декабря 2022, 10:36
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В Кремле опровергли возможность вывода войск с Украины до конца года

Песков предупредил, что о выводе российских войск с Украины до конца года "не может быть и речи"

Российские власти опровергли возможность вывода войск с украинской территории до конца 2022 года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об этом "не может быть и речи".

В Кремле добавили, что украинской стороне необходимо принимать во внимание "реалии, которые сложились за всё это время".

"Эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учёта этих новых реалий какое-либо продвижение вперёд невозможно", — сообщил Песков в беседе с журналистами во вторник.

Песков заявил Зеленскому о способе закончить конфликт на Украине уже завтра
Песков заявил Зеленскому о способе закончить конфликт на Украине уже завтра

Ранее Песков заявил, что демилитаризация и денацификация Украины по-прежнему являются одними из главных целей специальной военной операции.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Александр Юнашев
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