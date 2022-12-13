В Кремле опровергли возможность вывода войск с Украины до конца года

Российские власти опровергли возможность вывода войск с украинской территории до конца 2022 года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об этом "не может быть и речи".

В Кремле добавили, что украинской стороне необходимо принимать во внимание "реалии, которые сложились за всё это время".

"Эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учёта этих новых реалий какое-либо продвижение вперёд невозможно", — сообщил Песков в беседе с журналистами во вторник.