В Кремле опровергли возможность вывода войск с Украины до конца года
Песков предупредил, что о выводе российских войск с Украины до конца года "не может быть и речи"
Российские власти опровергли возможность вывода войск с украинской территории до конца 2022 года. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об этом "не может быть и речи".
В Кремле добавили, что украинской стороне необходимо принимать во внимание "реалии, которые сложились за всё это время".
"Эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учёта этих новых реалий какое-либо продвижение вперёд невозможно", — сообщил Песков в беседе с журналистами во вторник.
Ранее Песков заявил, что демилитаризация и денацификация Украины по-прежнему являются одними из главных целей специальной военной операции.
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ТАСС / Дмитрий Рогулин