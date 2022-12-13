Медведев оценил новую "инициативу" Зеленского и пришёл к выводу, что Киеву нужна новая кровь

Предлагая направить на украинские инфраструктурные объекты миссии Евросоюза, президент Украины Владимир Зеленский хочет создать из наблюдателей живой щит. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвав Зеленского "упоротым кровавым клоуном".

"Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь", — написал Медведев в телеграм-канале.

Он также посоветовал "безотказным европейцам" в этот раз не соглашаться на отведённую им роль.