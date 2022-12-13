В Кремле усмотрели в "формуле Зеленского" три шага к эскалации конфликта

Слова президента Украины Владимира Зеленского о "шагах к миру", напротив, ведут к продолжению боевых действий. Такое мнение выразил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что по "формуле Зеленского" мир Украине принесут: первое — современные танки и артиллерия, а также более дальнобойные ракеты; второе — поддержка в финансовой, энергетической и социальной стабильности; а третье — выполнение "формулы мира", предложенной Зеленским ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, "чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира". Такие пункты украинский президент перечислил в своём видеообращении к лидерам стран G7.