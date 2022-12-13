Песков назвал приоритетом налаживание мирной жизни в новых российских регионах

Российские власти направляют достаточно большие средства на восстановление новых регионов, это является абсолютным приоритетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, всё, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, "в связи с тем, что туда направляются достаточно большие деньги, это всё объект для весьма и весьма плотного контроля всех ведомств, которые за это отвечают".