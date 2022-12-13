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13 декабря, 10:23

Песков назвал приоритетом налаживание мирной жизни в новых российских регионах

Российские власти направляют достаточно большие средства на восстановление новых регионов, это является абсолютным приоритетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, всё, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, "в связи с тем, что туда направляются достаточно большие деньги, это всё объект для весьма и весьма плотного контроля всех ведомств, которые за это отвечают".

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Ранее в партии "Единая Россия" сообщили, что МГЕР и "Волонтёрская рота" организуют новогодние ёлки для детей в новых регионах России. В Мариуполе, Новоазовске, Мелитополе, Токмаке и Энергодаре и других городах новогодние ёлки состоятся уже на этой неделе, чтобы подарить взрослым и детям положительные эмоции, которых им так не хватало.

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Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке

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