Песков назвал приоритетом налаживание мирной жизни в новых российских регионах
Российские власти направляют достаточно большие средства на восстановление новых регионов, это является абсолютным приоритетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, всё, что происходит в плане восстановления и налаживания мирной жизни в новых российских субъектах, является абсолютным приоритетом", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, "в связи с тем, что туда направляются достаточно большие деньги, это всё объект для весьма и весьма плотного контроля всех ведомств, которые за это отвечают".
Ранее в партии "Единая Россия" сообщили, что МГЕР и "Волонтёрская рота" организуют новогодние ёлки для детей в новых регионах России. В Мариуполе, Новоазовске, Мелитополе, Токмаке и Энергодаре и других городах новогодние ёлки состоятся уже на этой неделе, чтобы подарить взрослым и детям положительные эмоции, которых им так не хватало.
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