Эти продукты нужно перестать есть, если не хотите лишиться волос

Известно, что недостаточное количество витаминов в организме и стресс могут привести к выпадению волос. Вместе с этим существуют продукты, которые влияют на облысение. Об этом предупредили специалисты по микропигментации кожи головы Амр Салем и трихолог Яннис Джанцидес в статье для издания She Finds.

Чипсы, конфеты, газировка и хлопья. Фото © Unsplash

По словам экспертов, популярные закуски, содержащие сахар и много натрия, серьёзно влияют на здоровье волос. Например, чипсы, которые также оказывают негативное воздействие и на сердце. Специалисты подчеркнули, что также лучше отказаться от газированных напитков, конфет и хлопьев, а вместо них использовать продукты с натуральным заменителем сахара.

"Когда дело доходит до выпадения волос, лучшее, что вы можете сделать, это избегать продуктов с высоким содержанием сахара и соли. Известно, что эти два ингредиента вызывают перхоть и выпадение волос", — указал Салем.

Суши и роллы. Фото © Unsplash

Суши и роллы также могут повлиять на выпадение волос. Специалисты объяснили, что данные блюда содержат много натрия и белка, которые могут приводить к этим неприятным последствиям. К тому же соль в их составе ускоряет выработку кожей головы излишнего жира. Также некоторые виды морских обитателей, например акула и рыба-меч, содержат ртуть, которая негативно влияет на волосы.

Чтобы стать обладателем прекрасной шевелюры, эксперты рекомендуют включить в рацион зелень и яйца, которые богаты витамином А. Поможет обеспечить рост волос и сладкий картофель.