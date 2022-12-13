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13 декабря, 10:14

Песков не подтвердил, что послание Путина Федеральному собранию состоится 27 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию якобы запланировано на 27 декабря.

"Нет, это неправильное сообщение", отметил представитель Кремля.

Большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года

Большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года

Напомним, в начале ноября Дмитрий Песков сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно и глава государства планирует выступить перед парламентом до конца года. При этом Кремль не исключает, что форматы прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году могут быть объединены.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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