Песков не подтвердил, что послание Путина Федеральному собранию состоится 27 декабря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию якобы запланировано на 27 декабря.
"Нет, это неправильное сообщение", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в начале ноября Дмитрий Песков сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно и глава государства планирует выступить перед парламентом до конца года. При этом Кремль не исключает, что форматы прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году могут быть объединены.
Обложка ©