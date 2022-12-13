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Опубликовано 13 декабря 2022, 12:07

Названа возможная дата послания Путина Федеральному собранию

РИА "Новости": Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

Президент РФ Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Госдуме.

"Прошла информация про 27-е число, не совсем однозначно, но такая информация прошла", — заявил собеседник агентства.

Большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года
Большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года

Напомним, в начале ноября представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что работа над текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно и глава государства планирует выступить перед парламентом до конца года. При этом Кремль не исключает, что форматы прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году могут быть объединены.

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ТАСС / Алексей Никольский

Александра Вишнякова
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