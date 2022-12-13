Сербская полиция задержала корреспондента телеканала "Звезда" на границе с Косовом

Корреспондент телеканала "Звезда" был задержан сербской полицией во время работы в городе Рашка на границе с Косовом. Об этом сообщает редакция СМИ.

Напомним, что ситуация с кризисом в Косове обострилась после того, как на местном КПП был задержан бывший полицейский-серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. На фоне этой напряжённой ситуации в непризнанной республике решили перенести досрочные выборы в северных районах Косова и Метохии. А президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что Белград запросит право на размещение силовиков на территории Косова и Метохии.