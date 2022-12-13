Хоркина, Львова-Белова и Касперская вошли в Союз женщин России

Олимпийская чемпионка и экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова и специалист в области информационной безопасности Наталья Касперская вошли в Союз женщин России. Об этом сообщила председатель союза Екатерина Лахова.

"В союз <...> приняли ещё трёх известных женщин, которые подали нам заявления. Это олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Мария Львова-Белова и ведущий (специалист) в области информационной безопасности Наталья Касперская", — объявила Лахова на заседании правления.

Также были приняты в союз 563 женщины из Луганской и Донецкой народных республик.