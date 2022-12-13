Врач рассказал, как заражение гриппом и ковидом влияет на протекание болезни

Заболевший гриппом при инфицировании ещё и коронавирусом может на какое-то время почувствовать улучшение, однако затем вновь наступает ухудшение состояния. Об этом рассказал "Известиям" главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

Он добавил, что коинфекция сразу двумя вирусами (гриппа и SARS-CoV-2) — это пока малоизученный вопрос. Так, в Китае учёные пришли к выводу, что наличие в организме пациента двух патогенов никак не увеличивает риск летального исхода и даже может снизить угрозу осложнений. Однако подобные результаты исследования поддержали не все специалисты других стран. Коинфекция — это в принципе редкое и необычное явление, отметил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

"У людей, у которых одновременно происходит заражение двумя вирусами, скорее всего, снижается интенсивность иммунного ответа, а тяжесть болезни, вызванной несмертельным патогеном, зависит именно от этого", — объяснил он.

По словам специалиста, коронавирус способен заражать клетки иммунной системы и провоцировать чрезмерную защитную реакцию организма, оставаясь там длительное время после болезни. Если человек затем заражается ещё и гриппом, то всё это влияет на тяжесть симптомов, заключил Болков.