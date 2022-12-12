Назван способ отличить грипп от ковида по одному симптому
Иммунолог Болибок назвал отсутствие температуры главным отличием ковида от гриппа
Свиной грипп и ковид сопровождаются схожими симптомами, но при первом обычно повышается температура, а при распространённом сейчас штамме "омикрон" нет. О способе отличить инфекции рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"С учётом того, что сейчас ещё циркулирует "омикрон", коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1 [свиной грипп], скорее всего, будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100%", — цитирует медика НСН.
Иммунолог также назвал частыми симптомами гриппа ломоту в теле и головную боль.
Напомним, свиной грипп выявили уже более чем в 70 регионах России, в том числе и в Москве. Сейчас в столице "орудуют" вирусы гриппа А (обычный сезонный) и H1N1 (свиной). В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски.
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