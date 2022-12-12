Психотерапевт раскрыла, какие недетские страхи у ребёнка может вызвать новогодний утренник

Новогодние утренники и ёлки могут стать для детей настоящим испытанием и вместо радости принести страхи. О том, почему это происходит и как оградить ребёнка от дискомфортных ощущений, рассказала директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии "Генезис" Альбина Локтионова.

По словам эксперта, часто малыши могут бояться групповых танцев или обидеться из-за того, что не получили подарок. По словам Локтионовой, на массовых мероприятиях детская незащищённость проявляется очень сильно, поэтому праздник должен быть организован так, чтобы все дети были включены и не пережили чувство страха.

"У меня возник вопрос. Эти общественные ёлки, они для детей хороши? Здесь нет однозначного ответа. Взрослые по детским воспоминаниям жалуются на всякие неожиданности. Там Дед Мороз позвал в круг... и страшно. Все пошли танцевать, а оказалось, что ты не так танцуешь, там где-то подарок не дали", — цитирует психотерапевта "Говорит Москва".

Она дала совет родителям: перед тем как отправить ребёнка на ёлку, нужно спросить, хочет он туда идти или нет. И если ответ малыша отрицательный, то стоит выяснить, почему у него такая реакция на праздничное мероприятие. Также нужно уделить время наряду для утренника. Прежде всего его должен одобрить сам ребёнок, тогда он будет вести себя более раскрепощённо.