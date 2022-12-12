Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 декабря, 15:58

Психотерапевт раскрыла, какие недетские страхи у ребёнка может вызвать новогодний утренник

Психотерапевт Локтионова объяснила, почему новогодние ёлки могут вместо радости принести детям страхи

Новогодние утренники и ёлки могут стать для детей настоящим испытанием и вместо радости принести страхи. О том, почему это происходит и как оградить ребёнка от дискомфортных ощущений, рассказала директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии "Генезис" Альбина Локтионова.

По словам эксперта, часто малыши могут бояться групповых танцев или обидеться из-за того, что не получили подарок. По словам Локтионовой, на массовых мероприятиях детская незащищённость проявляется очень сильно, поэтому праздник должен быть организован так, чтобы все дети были включены и не пережили чувство страха.

"У меня возник вопрос. Эти общественные ёлки, они для детей хороши? Здесь нет однозначного ответа. Взрослые по детским воспоминаниям жалуются на всякие неожиданности. Там Дед Мороз позвал в круг... и страшно. Все пошли танцевать, а оказалось, что ты не так танцуешь, там где-то подарок не дали", цитирует психотерапевта "Говорит Москва".

Она дала совет родителям: перед тем как отправить ребёнка на ёлку, нужно спросить, хочет он туда идти или нет. И если ответ малыша отрицательный, то стоит выяснить, почему у него такая реакция на праздничное мероприятие. Также нужно уделить время наряду для утренника. Прежде всего его должен одобрить сам ребёнок, тогда он будет вести себя более раскрепощённо.

Санкции не преграда: Дед Мороз ответил Лайфу, получат ли подарки дети, живущие за пределами РФ

Санкции не преграда: Дед Мороз ответил Лайфу, получат ли подарки дети, живущие за пределами РФ

А ранее психолог Григорович рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза. По её словам, Дед Мороз — помощник в воспитании малышей, поэтому не стоит специально навязывать им мысль о том, что он ненастоящий.

Обложка ©

ТАСС / Артём Житенев

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров