Психотерапевт раскрыла, какие недетские страхи у ребёнка может вызвать новогодний утренник
Психотерапевт Локтионова объяснила, почему новогодние ёлки могут вместо радости принести детям страхи
Новогодние утренники и ёлки могут стать для детей настоящим испытанием и вместо радости принести страхи. О том, почему это происходит и как оградить ребёнка от дискомфортных ощущений, рассказала директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии "Генезис" Альбина Локтионова.
По словам эксперта, часто малыши могут бояться групповых танцев или обидеться из-за того, что не получили подарок. По словам Локтионовой, на массовых мероприятиях детская незащищённость проявляется очень сильно, поэтому праздник должен быть организован так, чтобы все дети были включены и не пережили чувство страха.
"У меня возник вопрос. Эти общественные ёлки, они для детей хороши? Здесь нет однозначного ответа. Взрослые по детским воспоминаниям жалуются на всякие неожиданности. Там Дед Мороз позвал в круг... и страшно. Все пошли танцевать, а оказалось, что ты не так танцуешь, там где-то подарок не дали", — цитирует психотерапевта "Говорит Москва".
Она дала совет родителям: перед тем как отправить ребёнка на ёлку, нужно спросить, хочет он туда идти или нет. И если ответ малыша отрицательный, то стоит выяснить, почему у него такая реакция на праздничное мероприятие. Также нужно уделить время наряду для утренника. Прежде всего его должен одобрить сам ребёнок, тогда он будет вести себя более раскрепощённо.
А ранее психолог Григорович рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза. По её словам, Дед Мороз — помощник в воспитании малышей, поэтому не стоит специально навязывать им мысль о том, что он ненастоящий.
ТАСС / Артём Житенев