Орбан выложил мем про скандал в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недвусмысленно намекнул Европарламенту на его двойные стандарты в вопросах коррупции, когда разразился скандал с зампредседателя этого законодательного органа Евой Кайли. Он прокомментировал ситуацию с помощью мема.

Премьер Венгрии высмеял Европарламент из-за коррупции. Фото © Twitter / Orbán Viktor

"С добрым утром, Европарламент!" — написал он в Twitter и опубликовал снимок смеющихся европейских политиков с подписью: "ЕП всерьёз обеспокоен по поводу коррупции в Венгрии".

Эту фразу Орбан взял из ноябрьской резолюции Европарламента, в которой руководству ЕС было предложено не передавать Венгрии причитающиеся ей средства из европейских фондов по причине якобы отсутствия антикоррупционных усилий с её стороны.