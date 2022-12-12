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12 декабря, 15:47

Орбан выложил мем про скандал в Европарламенте

Орбан опубликовал мем про Европарламент после задержания вице-председателя ЕП Кайли

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недвусмысленно намекнул Европарламенту на его двойные стандарты в вопросах коррупции, когда разразился скандал с зампредседателя этого законодательного органа Евой Кайли. Он прокомментировал ситуацию с помощью мема.

Премьер Венгрии высмеял Европарламент из-за коррупции. Фото © Twitter / Orbán Viktor

Премьер Венгрии высмеял Европарламент из-за коррупции. Фото © Twitter / Orbán Viktor

"С добрым утром, Европарламент!" написал он в Twitter и опубликовал снимок смеющихся европейских политиков с подписью: "ЕП всерьёз обеспокоен по поводу коррупции в Венгрии".

Эту фразу Орбан взял из ноябрьской резолюции Европарламента, в которой руководству ЕС было предложено не передавать Венгрии причитающиеся ей средства из европейских фондов по причине якобы отсутствия антикоррупционных усилий с её стороны.

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Ранее сообщалось, что в Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и ещё троих человек по делу о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре. В их домах прошли обыски, в частности, у Кайли были обнаружены пакеты с деньгами.

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ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Татьяна Миссуми

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