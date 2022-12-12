Конкурс мокрых лапок: Тропический ливень лишил аппетита манула Тимофея из Московского зоопарка

Тропический ливень, который обрушился сегодня на столичный регион, лишил аппетита одного из самых обаятельных и фотогеничных обитателей Московского зоопарка — манула Тимофея. Сотрудники зоопарка признаются: никогда такого не было, чтобы Тимофей не пришёл за едой. Но сегодняшняя погода оказалась настолько неприятной, что пушистый хищник даже решил не мочить лапок. Вот ещё!

Манул Тимофей решил отказаться от угощения, лишь бы не наступать пушистыми лапками в противный мокрый снег. Видео предоставил Лайфу Московский зоопарк

"Сотрудник зоопарка, который ухаживает за Тимофеем, подготовил для него сюрприз — несколько свёртков, которые он повесил на дерево. В одном из них лакомство, остальные — "обманки": это пустые свёртки и свёртки с разными ароматами, например с шерстью овцебыка. Это запаховое обогащение среды обитания для животного", — рассказали Лайфу в пресс-службе зоопарка.

Тимофей подарки, конечно же, заметил и даже высунул из домика любопытный нос. Затем решил показаться полностью, но ступал осторожно по тропинкам и настилам, стараясь ни за что не наступить в лужу. Однако, чтобы достать заветные свёртки, недовольному зверю пришлось наступить в снег. И тут он решил, что с него хватит, и спешно вернулся в сухой и тёплый домик, брезгливо потряхивая лапками.

"У манула сейчас заканчивается период так называемой зажировки. Всю осень он набирал вес и сейчас весит около семи килограммов. Сейчас у него период малой активности", — добавили зоологи.