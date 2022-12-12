Патриарх Кирилл выступил за право россиян на отказ от сбора биометрических данных

Русская православная церковь выступает за безусловное право россиян отказываться от биометрической идентификации, а также настаивает на запрете сбора биометрии детей. Об этом говорится в обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла к спикеру Госдумы.

"Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии. По этим и другим причинам Церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора", — сообщил патриарх.

По мнению предстоятеля Русской церкви, ради сохранения мира и согласия в обществе необходимо исключить любые материальные преференции для тех, кто использует эту систему. РПЦ также настаивает на запрете сбора биометрических данных детей, добавил он. Патриарх сообщил, что ему поступают многочисленные обращения обеспокоенных этими вопросами людей. Несмотря на остроту вопроса и необходимость формирования взвешенного подхода к регулированию биометрических данных, общественных слушаний не проводилось, заключил глава РПЦ.