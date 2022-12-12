МИД России пообещал Сербии помощь в отстаивании интересов в отношении Косова
Россия будет и впредь помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы, заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обострение в регионе.
"Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косову с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет своё действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву", — заметила Захарова.
По её словам, Москва обеспокоена накалённой обстановкой в крае. Россия отслеживает ситуацию "буквально в круглосуточном режиме" — особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли "власти" в Приштине. Последние взяли курс на ужесточение репрессий против сербов, применение прямого этнически мотивированного насилия, обратила внимание представитель МИД.
Напомним, что ситуация с кризисом в Косове обострилась накануне после того, как на местном КПП был задержан бывший полицейский-серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. На фоне этой напряжённой ситуации в непризнанном Косове решили перенести досрочные выборы в северных районах Косова и Метохии. А президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что Белград запросит право на размещение силовиков на территории Косова и Метохии.
LIFE / Павел Баранов