Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик P-3С "Орион" над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Национального центра управления обороной Российской Федерации.

В ведомстве рассказали, что российскими средствами контроля была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к нашей госгранице. В воздух сразу же был поднят Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за манёврами иностранного военного судна", — сообщили в пресс-службе.

Нарушений со стороны Миг-31 допущено не было. После разворота иностранного разведчика от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.