Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем
В Минобороны рассказали, как российский МиГ-31 сопроводил P-3С "Орион" ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик P-3С "Орион" над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Национального центра управления обороной Российской Федерации.
В ведомстве рассказали, что российскими средствами контроля была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к нашей госгранице. В воздух сразу же был поднят Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за манёврами иностранного военного судна", — сообщили в пресс-службе.
Нарушений со стороны Миг-31 допущено не было. После разворота иностранного разведчика от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
Ранее Пентагон поднял в воздух истребители НОРАД (Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки) в связи с полётом Ту-95 у Аляски. При этом в Пентагоне признали, что российские лётчики действовали профессионально и безопасно.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ