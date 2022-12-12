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12 декабря, 15:00

Новая коллекция Zara привела в ярость иностранцев, которые увидели на фото "поддержку России"

Поклонники Zara обвинили бренд в "поддержке России" из-за рекламы новой коллекции

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zara</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zara

Очередная волна русофобии захлестнула соцсети. На этот раз о ненависти ко всему русскому высказались подписчики аккаунта магазина Zara в Instagram*, но интереснее всего то, что именно вызвало возмущение иностранцев.

На днях на официальной странице Zara в соцсети появилась реклама новой рождественской коллекции бренда. На фото изображены две девушки в свитерах на фоне заснеженного склона. И именно в этом пользователи и углядели "отсылку к России".

Одни назвали публикацию магазина "позором", другие призвали "прекратить поддерживать Россию". Нашлись и те, кто заявил, что больше не будет покупать одежду этого бренда. Сейчас запись насчитывает более 400 комментариев, среди которых встречаются в том числе те, кто совершенно не понимает, что не так на фото. Сама компания никак ситуацию не комментировала.

Стало известно, когда в России откроются обновлённые магазины Zara

Стало известно, когда в России откроются обновлённые магазины Zara

Ранее президент России Владимир Путин назвал расизмом русофобию, которая распространяется сегодня по всему миру. В свою очередь журналист, член СПЧ Кирилл Вышинский предложил главе государства внести в Уголовный кодекс статью о русофобии.

* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

Максим Плетнёв
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