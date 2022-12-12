Новая коллекция Zara привела в ярость иностранцев, которые увидели на фото "поддержку России"

Очередная волна русофобии захлестнула соцсети. На этот раз о ненависти ко всему русскому высказались подписчики аккаунта магазина Zara в Instagram*, но интереснее всего то, что именно вызвало возмущение иностранцев.

На днях на официальной странице Zara в соцсети появилась реклама новой рождественской коллекции бренда. На фото изображены две девушки в свитерах на фоне заснеженного склона. И именно в этом пользователи и углядели "отсылку к России".

Одни назвали публикацию магазина "позором", другие призвали "прекратить поддерживать Россию". Нашлись и те, кто заявил, что больше не будет покупать одежду этого бренда. Сейчас запись насчитывает более 400 комментариев, среди которых встречаются в том числе те, кто совершенно не понимает, что не так на фото. Сама компания никак ситуацию не комментировала.