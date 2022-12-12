Новая коллекция Zara привела в ярость иностранцев, которые увидели на фото "поддержку России"
Поклонники Zara обвинили бренд в "поддержке России" из-за рекламы новой коллекции
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zara
Очередная волна русофобии захлестнула соцсети. На этот раз о ненависти ко всему русскому высказались подписчики аккаунта магазина Zara в Instagram*, но интереснее всего то, что именно вызвало возмущение иностранцев.
На днях на официальной странице Zara в соцсети появилась реклама новой рождественской коллекции бренда. На фото изображены две девушки в свитерах на фоне заснеженного склона. И именно в этом пользователи и углядели "отсылку к России".
Одни назвали публикацию магазина "позором", другие призвали "прекратить поддерживать Россию". Нашлись и те, кто заявил, что больше не будет покупать одежду этого бренда. Сейчас запись насчитывает более 400 комментариев, среди которых встречаются в том числе те, кто совершенно не понимает, что не так на фото. Сама компания никак ситуацию не комментировала.
Ранее президент России Владимир Путин назвал расизмом русофобию, которая распространяется сегодня по всему миру. В свою очередь журналист, член СПЧ Кирилл Вышинский предложил главе государства внести в Уголовный кодекс статью о русофобии.
* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.