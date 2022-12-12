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12 декабря, 14:51

Жуткая посылка от умершего продюсера пришла в Посольство Франции в Москве

В Посольство Франции в Москве пришла посылка с костями птиц и мёртвыми животными

Посылку, от которой бросает в дрожь, сегодня получили сотрудники французского посольства в Москве: коробка от отправителя — давно умершего итальянского продюсера — содержала набор из птичьих костей. Об этом сообщает источник Лайфа.

По его данным, "суповой набор" обнаружил охранник во время досмотра сканером. После увиденного сотрудник решил не испытывать судьбу и вызвал полицию. Как оказалось, кроме птичьих костей в "гостинце" были и две банки с мёртвыми животными: мышью и пауком. Отправителем таинственной посылки был указан итальянский продюсер и актёр Пьетро Нотарианни, который скончался в 2006 году. Примечательно, что местом его жительства был указан многоквартирный дом в крымском Судаке.

Позже выяснилось, что такие посылки дипломаты получают не впервые. Коробки им отсылала гражданка Франции преклонного возраста, которая на протяжении долгого времени живёт в Крыму. В предыдущий раз она также выдавала себя за скончавшегося продюсера. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.

Посольство Украины в Румынии получило подозрительные конверты

Посольство Украины в Румынии получило подозрительные конверты

Похожая жуткая посылка сегодня была доставлена в Посольство Украины в Греции. Как сообщил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко, представительство получило окровавленный конверт. Греческая полиция уже начала проверку.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Попова

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