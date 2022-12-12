Жуткая посылка от умершего продюсера пришла в Посольство Франции в Москве
В Посольство Франции в Москве пришла посылка с костями птиц и мёртвыми животными
Посылку, от которой бросает в дрожь, сегодня получили сотрудники французского посольства в Москве: коробка от отправителя — давно умершего итальянского продюсера — содержала набор из птичьих костей. Об этом сообщает источник Лайфа.
По его данным, "суповой набор" обнаружил охранник во время досмотра сканером. После увиденного сотрудник решил не испытывать судьбу и вызвал полицию. Как оказалось, кроме птичьих костей в "гостинце" были и две банки с мёртвыми животными: мышью и пауком. Отправителем таинственной посылки был указан итальянский продюсер и актёр Пьетро Нотарианни, который скончался в 2006 году. Примечательно, что местом его жительства был указан многоквартирный дом в крымском Судаке.
Позже выяснилось, что такие посылки дипломаты получают не впервые. Коробки им отсылала гражданка Франции преклонного возраста, которая на протяжении долгого времени живёт в Крыму. В предыдущий раз она также выдавала себя за скончавшегося продюсера. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.
Похожая жуткая посылка сегодня была доставлена в Посольство Украины в Греции. Как сообщил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко, представительство получило окровавленный конверт. Греческая полиция уже начала проверку.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев