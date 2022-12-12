Гроссмейстер Карпов объяснил, почему вернулся к работе на день раньше
Депутат Госдумы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов вышел на работу на день раньше, поскольку ему надо было подготовиться к пленарному заседанию. Об этом гроссмейстер рассказал ТАСС.
"Чувствую себя хорошо. Сегодня вышел на работу — завтра пленарное заседание, к нему надо было подготовиться", — объяснил депутат.
Напомним, что экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов неудачно упал днём 29 октября недалеко от здания Госдумы, в Георгиевском переулке. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости.
ТАСС / EPA / Leszek Szymanski