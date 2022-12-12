Психолог объяснил, почему кукла Маша проигрывает американской "сестрёнке" Барби

Американская кукла Барби выигрывает у своей российской "родственницы" Маши за счёт большего функционала, современного дизайна и прогрессивного подхода её создателей. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал директор Института педагогики и психологии образования, профессор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических и психологических наук Александр Савенков.

По его словам, на стадии развития ребёнок должен исследовать окружающий мир, поэтому и игрушки, которые его окружают, должны быть способны к трансформации. И куклы — как раз наиболее удачный пример такой игрушки.

"В нашем Отечестве девочкам предлагали кукол-детей. И девочка, играя, изображала из себя взрослую, а вот кукла была таким нерадивым ребёнком, которого надо было лечить, кормить, укладывать спать, воспитывать", — отметил эксперт.

Затем в середине двадцатого века в США появилась кукла Барби. Она представляла собой девушку, а значит, была взрослой, имела работу, жениха, личный гардероб и автомобиль. Поэтому и дети, которые с ней играли, хотели вырасти. В этом и оказался главный успех куклы Барби. Однако идея отечественных дизайнеров, которые решили сделать национальную куклу, подобным успехом похвастаться не может, считает Савенков. Всё дело в том, что стереотипы, использующиеся в образе Маши, были заложены ещё несколько веков назад.

"Для нас русская народная кукла должна быть одета в синий или красный сарафан, и ей на голову надо нахлобучить кокошник. Вот это, с нашей точки зрения, национальная кукла. Кто из современных девочек хочет быть крепостной крестьянкой? Кто будет играть с такой куклой? Да никто", — заключил Савенков.