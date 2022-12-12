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12 декабря, 14:22

За год испанцы сократили семейный бюджет на 60%

Сокращение ежедневных расходов не уберегло граждан Испании от экономического кризиса. Судя по данным отчёта "Испанские домохозяйства перед лицом инфляции в 2022 году", финансовые сложности коснулись шестерых из десяти жителей страны.

Как указано в документе, нынешние экономические обстоятельства привели к потере покупательской способности граждан Испании. Например, по сравнению с 2021 годом испанцы сократили семейный бюджет на 60%. Речь идёт об оплате коммунальных услуг, тратах на досуг, одежду и продукты.

Сильнее всего финансовый кризис ударил по кошелькам жителей автономного сообщества Наварра, где траты семей сократились на 70%. В Андалусии казну урезали на 68%, а в Ла-Риохе — на 65%. Кроме того, 44% жителей всей страны заявили, что страдают из-за увеличения счетов за электричество и газ. В этой связи девять из десяти граждан стали меньше отапливать жильё.

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Ранее Лайф рассказывал, что в 2023 году многим жителям Германии предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию. В частности, в Кёльне поставщик Rheinenergie намерен в январе увеличить более чем в два раза оплату за киловатт-час.

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ТАСС / Zuma

Оксана Попова
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