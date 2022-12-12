Москва отправила более 30 тысяч новогодних подарков детям Донбасса

Москва отправила более 30 тысяч новогодних подарков детям из Донецкой и Луганской народных республик, а также семьям участников спецоперации. Об этом говорится на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

"В рамках акции "Москва помогает" мы отправили более 30 тысяч новогодних подарков для детей жителей новых регионов России. Вместе с подарками отправились волонтёры, которые передадут подарочные наборы в социальные учреждения. Они привезут с собой праздничное настроение и помогут детям поверить в новогоднее чудо", — уточнила председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Подарочные наборы включают в себя конфеты и печенье, добавила она. Волонтёры также развезут их по детским домам, больницам, школам новых российских регионов. Это первая, но не последняя партия подарков в преддверии Нового года, говорится на сайте. Там отмечается, что акция "Москва помогает" длится более девяти месяцев, пункты по сбору гумпомощи для жителей Донбасса открыты на базе ресурсного центра "Мосволонтёр".