Названы психологические проблемы, от которых вылечит бег

Психотерапевт, медицинский психолог, психотравматолог Ирина Мансурова в беседе с Лайфом рассказала, от каких проблем может вылечить обычный бег.

"Мой самый главный девиз, о котором я говорю: как бы ни было плохо, поднимайся, одевайся и иди. В моменты хандры выходите из дома и идите или медленно бегите. Без цели. Без конечного пункта назначения. С любимой музыкой в наушниках", — поделилась эксперт.

Уже через час или два даже самая сильная хандра сменится физической усталостью. Это такая маленькая хитрость — действуй, а не размышляй, ведь в движении гораздо легче пережить плохое, отметила психотерапевт. Ходьба и бег — отличное средством от душевных недугов и самый доступный и простой способ физической активности. Он стимулирует перейти от пассивного состояния к активным действиям, к выходу из стрессовой ситуации, которое благоприятно влияет на общий тонус организма, умственную деятельность за счёт обогащения крови кислородом.

По её словам, польза ходьбы и бега при длительном стрессе и даже депрессии исключительная. Дело в том, что гипофиз в эти моменты вырабатывает морфиноподобные вещества, эндорфины. Чувство радости и счастья — результат нейтрализации эндорфинами адреналина, поэтому ходьба и бег являются отличным антидепрессантом. Причём эффект сохраняется не только во время активности, но и некоторое время после, тем самым улучшая настроение, человек становится счастливым. Также при беге вырабатывается адреналин — гормон агрессии, который увеличивает продуктивную работу сердечной мышцы, повышает выносливость и физическую силу. Помимо этого, адреналин регулирует распад гликогена в печени.

При физической нагрузке вырабатывается и тестостерон. Это мужской гормон, который в небольшом количестве синтезируется и в женском организме. Он влияет на снижение жира в организме и растит мышцы, регулирует обмен веществ и способствует выработке коллагена, который поддерживает эластичность мышечных волокон и тканей. Кстати, также в небольших количествах мужским организмом синтезируется и эстроген — женский половой гормон. Он регулирует способности сопереживания и эмоциональной лабильности, отвечает за получение физического удовольствия и сексуального влечения, а также способствует выработке коллагена. Кроме того, бег и ходьба заметно снижают уровень инсулина, что благотворно влияет на углеводный обмен.

"Если прогулку или пробежку включить по вечерам, то организм будет не только расходовать много энергетического запаса, что способствует подведению, но и насытит кислородом и свежим воздухом. Избыток стресса и беспокойства уйдут, поэтому заснуть можно без лишних проблем. Если сон станет крепким и здоровым, то стрессу и депрессии будет труднее проникнуть в жизнь", — заключила собеседница Лайфа.