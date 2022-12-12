Врачи впервые вылечили ребёнка от рака с помощью редактирования генов

В Великобритании врачи спасли жизнь ребёнку с острой формой лейкемии при помощи революционного метода — редактирования генома, пишет Би-би-си. Этой технологии всего пять лет, и она впервые спасла человека от онкологии.

13-летней Алиссе диагностировали острый Т-клеточный лимфобластный лейкоз в мае прошлого года. Болезнь характеризуется выходом из-под контроля Т-клеток, которые должны заниматься защитой организма. Заболевание развивалось очень агрессивно, а методы лечения вроде химиотерапии и трансплантации костного мозга не смогли оказать должного эффекта.

Тогда врачи решили применить метод редактирования генов, для чего они взяли у здорового донора Т-клетки и отредактировали их таким образом, что они начали выслеживать и убивать раковые клетки. После операции прошло уже шесть месяцев, и диагностика не может выявить у Алиссы онкологию. Если болезнь не вернётся, то здоровье ребёнка удастся восстановить после второй трансплантации костного мозга.