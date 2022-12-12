Врачи впервые вылечили ребёнка от рака с помощью редактирования генов
В Великобритании 13-летнюю девочку спасли от лейкоза при помощи редактирования генома
В Великобритании врачи спасли жизнь ребёнку с острой формой лейкемии при помощи революционного метода — редактирования генома, пишет Би-би-си. Этой технологии всего пять лет, и она впервые спасла человека от онкологии.
13-летней Алиссе диагностировали острый Т-клеточный лимфобластный лейкоз в мае прошлого года. Болезнь характеризуется выходом из-под контроля Т-клеток, которые должны заниматься защитой организма. Заболевание развивалось очень агрессивно, а методы лечения вроде химиотерапии и трансплантации костного мозга не смогли оказать должного эффекта.
Тогда врачи решили применить метод редактирования генов, для чего они взяли у здорового донора Т-клетки и отредактировали их таким образом, что они начали выслеживать и убивать раковые клетки. После операции прошло уже шесть месяцев, и диагностика не может выявить у Алиссы онкологию. Если болезнь не вернётся, то здоровье ребёнка удастся восстановить после второй трансплантации костного мозга.
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