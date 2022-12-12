В учебном центре в Гудермесе Чеченской Республики началась подготовка спортсменов, которые попросились добровольцами для участия в специальной военной операции на Украине.

"Сегодня мало уже выйти на татами или на ринг, чтобы доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня те, кто проливает кровь за нашу Родину. Те, кто её защищает. Российский союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев и их больше 90 человек, все присутствуют в этом зале", — сказал зампред Правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, представляя добровольцев.

Перед отправкой в зону СВО мастера спорта и перворазрядники, среди которых, например, двукратный чемпион России по карате, первый замминистра спорта и молодёжной политики Хабаровского края Всеволод Мохирев, пройдут подготовку в университете спецназа в Чечне. Он выразил уверенность, что на фронте пригодится его спортивная закалка и хорошая физическая форма.

"У нас состоялся разговор с близкими друзьями, с которыми мы вместе тренировались, а затем продолжили работать в спортивных организациях. И возникла идея сформировать спортивный добровольческий отряд и самим пойти добровольцами", — поделился каратист.

У добровольцев плотный график — тренировки с раннего утра и до позднего вечера. За месяц им надо научиться читать карты, вести разведку и управлять беспилотниками. Однако переживать не стоит, ведь помогают им в этом преподаватели специального учебного центра — инструкторы с боевым опытом.